Aufstieg und Fall der Korsettweberei

Sindelfingen war im 19. Jahrhundert neben Magstadt eines der regionalen Zentren der Korsettproduktion.

Ein großer Teil der in Sindelfingen hergestellten Korsette wurde nach Übersee geliefert, so dass Sindelfingen zum "Global Player" des Korsetthandels wurde - mit all den damit verbundenen Gewinnchancen, Abhängigkeiten und Risiken. Bei der Führung erfahren die Besucherinnen und Besucher von Klaus Philippscheck interessante Details über die Verbindungen von Mode, Weltgeschehen, Demokratie und lokaler Wirtschaft. Die Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.