Auftakt! Augenblicke des Wandels

Ein Gefängnis – was ist das heute für uns? Gefangen – wo sind wir das? Ist es die eigene Wohnung, die zum Gefängnis wirdoder die Wohnungslosigkeit, aus der man nicht mehr herauskommt? Sind es die unüberwindbaren Mauern, die im eigenen

Kopf entstehen? Die Autorin Lucia Leidenfrost spürt in ihren Aufenthalten in Ludwigsburg persönlichen und gesellschaftlichen Grenzen nach und greift in ihrem besonderen literarischen Stil die oft übersehenen Menschen und Themen auf.

Das von ihren in Ludwigsburg gesammelten Eindrücken und Erfahrungen inspirierte literarische Werk präsentiert Lucia Leidenfrost heute erstmals der Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung wird von der Wüstenrot Stiftung im Rahmen des Stadtschreiber*innen-Stipendiums der Stadt Ludwigsburg gefördert