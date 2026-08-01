Auftakt "Bestenheid - wirtschaftliche Keimzelle Wertheims"

Die Ausstellung würdigt im Rahmen des Jubiläums "50 Jahre Große Kreisstadt" die Bedeutung der Wirtschaftsunternehmen für die Entwicklung der Stadt. Der Ursprung insbesondere der Glasindustrie lag in Bestenheid.

Die Fotos des Wertheimer Fotografen Peter Frischmuth zeigen zahlreiche Bestenheider Unternehmen in den letzten 50 Jahren.

Die Eröffnung der Ausstellung um 11 Uhr wird musikalisch umrahmt vom Duo Hermann.

Dem offiziellen Auftakt schließt sich von 12.30 bis 18 Uhr Festbetrieb mit Bewirtung durch SV Viktoria Wertheim, Angelsportverein sowie Stadtteilbeirat an.

Dazu passend findet am gleichen Tag in einigen Bestenheider Unternehmen ein "Tag der offenen Tür" statt.

Von 12.30 bis 17 Uhr laden die Unternehmen Ersa, Lutz Pumpen und Freudenberg zur Besichtigung ein. Zwischen den Betrieben verkehrt ein kostenloser Busshuttle.

Öffnungszeiten der Fotoausstellung nach der Auftaktveranstaltung:

28. September bis 1. Oktober sowie 5. bis 8. Oktober

jeweils 14 bis 16 Uhr