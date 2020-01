Auftakt des Höderlin-Jahres

Von 12.30 Uhr an ist der zwei Jahre lang wegen Renovierung geschlossene Hölderlinturm wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Thomas Schmidt (DLA Marbach), der die Umgestaltung des Turms und die neue Dauerausstellung im Hölderlinturm federführend kuratiert hat, stellt sie vor (Rathaus, 11.00 Uhr). Christian Reiner liest um 19.00 Uhr Hölderlins Turmgedichte am Ort, an dem sie entstanden sind, und so, wie sie zu Papier kamen – mit allen Zeilensprüngen und Buchstabenabständen der Originalhandschriften.

Wir zeichnen die Lesung für unsere Ausstellung „Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie“ auf.