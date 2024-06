AUFTAKT ZUM STADTRADELN 2024

Mit einer Radausfahrt startet Marbach am Neckar in die Fahrradkampagne

Bürgermeister Jan Trost lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein zur Auftakttour am Montag, 01.07.2024 um ??????? Uhr vor dem Rathaus unter der Führung des ADFC Marbach ein.

Die gemeinsame Tour führt ....

Für jede neue Teilnehmerin bzw. jeden neuen Teilnehmer an dieser Eröffnungstour gibt es wieder die Marbacher STADTRADELN-Westen, damit Sie signalisieren können, dass Sie Teil des Gesamt-Marbacher-Teams sind!

In diesem Zuge wird auch der Marbacher STADTRADELN-Wanderpokal wieder entgegengenommen und für das Siegerteam 2024 "aufpoliert". Gratulation auch hier nochmal an das letztjährige Siegerteam, das Team vom ADFC Marbach am Neckar!

Die Stadt Marbach freut sich über eine rege Teilnahme der Bevölkerung am Gesamtevent und der Eröffnungstour. Setzen Sie gemeinsam mit der Stadt ein Zeichen für einen weiteren und wichtigen Schritt zu mehr klimafreundlicher Mobilität!

Weitere Informationen:

Die Stadt Marbach nimmt dieses Jahr erneut an der weltgrößten Fahrradkampagne STADTRADELN teil. Ziel ist es, im Zeitraum vom 1. bis zum 21. Juli 2024 so viele Kilometer wie möglich zu „erradeln“.

Gemeinsam sollen in diesen 21 Tagen möglichst viele Alltags- und Arbeitswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt und möglichst viele Treibhausgase eingespart werden und damit auch ein Zeichen für Klimaschutz und für die Mobilitätswende gesetzt werden.

Mit dem Auftakt sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, 21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer zu sammeln – für ihr eigenes Team, für Marbach und mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung. Auf die fahrradaktivsten Teams sowie Einzelfahrerinnen und Einzelfahrer warten zudem verschiedene Preise bei der Abschlussveranstaltung.

Anmeldungen zum Stadtradeln sind möglich unter https://www.stadtradeln.de/anmelden/