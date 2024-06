WEINGENUSS-ERLEBNISTOUR: DAS WENGERTJAHR AM LEMBERG - IM SOMMER

Tourenreihe der Weingärtner Marbach in Kooperation mit der Kultur- und Erlebnisgaststätte 7 Eichen im Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst.

Spannende Einblicke bekommen und die jahreszeitentypischen Handgriffe der Wengerter selbst ausprobieren auf der zweiten Führung der vierteiligen Serie zum Wengerterjahr am Lemberg. Jede Tour mit Weinprobe und kleinen Snacks am Wengert-Häuschen. Abschluss auf 7 Eichen je nach Wetterlage mit original Marbacher Glühwein am gemütlichen Tonnenfeuer oder original Marbacher Wein-Cocktail auf der Panoramaterrasse. Nach der Führung Einkehr in die Gaststätte auf 7 Eichen möglich.

Dauer: 3 Stunden.