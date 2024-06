Wo hat Literatur ihren Platz in der Welt? Wie und mit welchen Mitteln kann sie aufs öffentliche Leben einwirken, eine gesellschaftliche und politische Funktion übernehmen? Zur Finissage der Klanginstallation diskutieren wir am 21.7.2024 in drei Spotlights mit Gästen aus Literatur, Theater und Wissenschaft über die „leise große Macht der Kunst“.