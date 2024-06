LITERATURSOMMER 2024: DER FREIHEIT EINE GASSE! – CHRIS SCHEUING-BARTELMESS LIEST AUS "PARME UND DAS GRUNDGESETZ"

Die in Marbach-Rielingshausen lebende Autorin legte den Grundstein für die Kommissarin Parme-Reihe bereits im Jahr 2012. Immer wieder ist die Kommissarin mit diversen Alltagsproblemen befasst. Bei der Aufklärung eines Mordes im Frauenhaus wühlt sie sich durch ein Geflecht von sozialen und wirtschaftlichen Interessen. Chris Scheuing-Bartelmess legt den Fokus auf grundlegende ethische Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

"Parme und das Grundgesetz" ist ihr dritter Krimi mit Kommissarin Parme.

Chris Scheuing-Bartelmess wurde auf der Schwäbischen Alb geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit in Stuttgart. Als Studentin war sie Astrareferentin gegen Rassismus an der Universität Stuttgart. Sie studierte Politikwissenschaften, BWL und VWL. Heute lebt sie in einem über 300 Jahre alten Schulhaus. Seit 25 Jahren engagiert sie sich gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Sie ist Ortschaftsrätin in Rielingshausen und Stadträtin in Marbach am Neckar.