Auftritt der Musikband "irgend"

80er-Vibes in der Plochinger Innenstadt: Die Stuttgarter Band irgend ist mit ihrem New Wave Pop zu Gast.

Live ist sie dank der jahrzehntelangen Erfahrung der Bandmitglieder und der Powefrau Gabi Fulir am Mikrofon ein Erlebnis. Und auch auf ihrem Debütalbum „In the Heat“ mischen irgend 80er-Songs und New-Wave-Wurzeln mit dem aktuellen Neo-NDW-Trend. Heraus kommt eine Jetztmusik, die schön ist, aber nicht anbiedernd; breitenwirksam, aber nicht beliebig; nischig, aber auf die angenehme Art. Eine Mischung aus 80s Underground und Synthie-Disco.