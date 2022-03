Auftritt von der Kindertanzgruppe

Am Samstag, 2. April, wird es eine weitere Aktion auf dem Wernauer Wochenmarkt geben. Wie im Januar wird es auch diesmal wieder ein unterhaltsames Programm, Verpflegung, und Informationen geben. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit unsere Festschrift oder Jubiläumstassen zu erwerben. Anlass der Aktion ist aber vor allem der Verkaufsstart unserer Merchandise-Artikel, wie zum Beispiel unsere T-Shirts, Polo-Shirts und Hoodies mit dem neuen Logo. Kommt vorbei und schaut Euch das komplette Sortiment an. In den nächsten Wochen werden außerdem Kisten mit allen Merch-Artikeln in allen Größen in den Umkleiden und im Raum am Stadtplatz unterwegs sein. Ihr könnt Euch also vor dem Training in der Kabine die Produkte anschauen und probieren, wie sie in der Größe ausfallen und auch direkt Eure Bestellung in der Bestellliste aufgeben.