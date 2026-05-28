Entdecke die Wildnis Südafrikas hautnah! Wir nehmen dich mit auf eine Safari in die Savanne der Provinz KwaZulu-Natal. Erlebe tierische Begegnungen auf unserer 360-Grad-Kuppel im Science Dome.

Du möchtest Löwen, Elefanten und weiter Tiere Südafrikas ganz nah und ohne Gefahr in ihrer natürlichen Umgebung beobachten? Willkommen bei „Auge in Auge mit Afrikas wilden Tieren“: Du begleitest einzigartige Tiere in ihrem Alltag und erfährst mehr über ihre verblüffenden Charaktere – mal verspielt, mal kraftvoll und manchmal überraschend emotional. Lass dich von der Vielfalt der Wildnis begeistern!