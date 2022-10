Auge um Auge - Gefährlicher Hüttenzauber

Theater unter der Dauseck Buch und Regie: Walter Menzlaw Bühnen- und Kostümbild: Anne Brügel Schlagzeug-Sounds: Fabian Friedl Es spielen: Fabian Friedl, Günter Hanauer, Deborah Hösch, Barbara Scheyda, Bernd Schlegel

Unwetter. Entfesselte Naturgewalt. Mehrere Wanderer finden Schutz in einer einfachen Hütte. Im Inneren rücken die Fremden zusammen und bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Allmählich sickert die Gewalt durch die Ritzen der Schutzhütte. So wird die Luft auch innen langsam dicker und dicker und lädt sich elektrisch auf. „Auge um Auge“ ist ein Stück über brandaktuelle Themen, spannend, dramatisch, aber auch unterhaltsam und gelegentlich komisch. Eine Eigenproduktion des „Theater unter der Dauseck“ Oberriexingen, in Kooperation­ mit „Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.“.