"Augen auf!" - ein zauberhafter Abend mit Golden Ace

Die Magier und Hypnotiseure Alexander Hunte und Martin Köster bilden das Duo Golden Ace mit dem sie seit einigen Jahren die Bühnen im Sturm erobern. Nach der ausverkauften Deutschlandtour 2019 geht das Duo jetzt mit seinem neuen Programm „Augen auf!“ in 80 verschiedenen Städten auf Reisen und kommt am Freitag, den 19. November auch ins Kurhaus Bad Rappenau.

In der neuen Show von Golden Ace zeigen die beiden Ausnahmekünstler viele ihrer Gesichter: Schwebten gerade noch Gegenstände über den Köpfen des Publikums, so verschwinden wenig später Gegenstände aus den Händen der Zuschauer und tauchen an unerklärlichen Orten wieder auf. Blitzschnell legen die Magier und Hypnotiseure Gäste in den Schlaf und zeigen, wozu das Unterbewusstsein in der Lage ist.

Neben dem charmanten Humor der Künstler werden die Gäste auch etwas über Körpersprache lernen, wenn die Magier und Hypnotiseure die Gedanken ihrer Gäste analysieren und ihnen spielend leicht Informationen entlocken.

Golden Ace entführt in eine Welt, in der wir das Staunen noch nicht verlernt haben. Eine Welt, in der magische Geschichten die Zeit scheinbar stillstehen lassen, während die Magier heimlich am Rad der Zeit drehen! Also: „Augen auf!“

Eintrittskarten für die Magie-Show am Freitag, 19.11. um 19.30 Uhr im Kurhaus gibt es ab 24 Euro bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. 07264/922-391, E-Mail: gaesteinfo@badrappenau.de oder online unter www.reservix.de. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine Registrierung, für die Sie gerne die Luca-App nutzen können. Bitte beachten Sie, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Im Kurhaus gilt ab sofort die 2G-Regel, d. h. der Zutritt ist nur für geimpfte und genesene Personen möglich. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske bis zum Platz; am Platz darf die Maske abgenommen werden.