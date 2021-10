Augenblicke 2021 - Kurzfilmzeit

Es handelt sich um eine Kooperatkonsveranstaltung zwischen der DiAG für Erwachsenenbildung KreisAG MTK und dem Bildungszentrum Tauberbischofsheim.

"AUGENBLICKE 2021 sind 13 Kurzfilme, 95 unterhaltsame Minuten, die auf die Teilnehmenden warten. Denn Kurzfilm-genremäßig ist diesmal wieder alles dabei: Von Kurzspielfimen (Phantastisch empathisch: THE NEIGHBOR´S WINDOW), über das Experimentelle (UNIVERSE, sinnlich-fragil) bis hin zu den Animationen (WAITING FOR HAROLD, der Brücer Lauenstein als fast philosophische Achtsamkeits- und Konzentrations-Callenge). Inhaltlich geht es quer durch das pralle Leben: Mystisch-Geheimnisvolles (DIE GRÖSSE DER DINGE), bis hin zum Umgang mit Digital Devices (LIKE AND FOLLOW), über ganz viel Leidenschaft und Herz (LATE AFTERNOON) ist alles dabei, was Menschen aus liebevoller Perspektive heraus tiefer erkennt und vielleicht auch berührt".

Eintrittspreis inkl. Begrüßungsgetränk: 7 € (ermäßigt 5 €).

Es gelten die 3G-Regeln, ein entsprechender Nachweis ist am Abend mitzubringen.

Karten im Vorverkauf: Filmtheater Badischer Hof, Telefon 09341-9880 bzw. per Mail beim Bildungszentrum Tauberbischofsheim, info@bildungszentrum-tauberbischofsheim.de.