Augenfitness für Durchblick und Lesevergnügen

Sehtrainerin Astrid Wolff zeigt uns, wie man (lese-)gestresste Augen erfrischt!

Längeres Sehen in der Nähe, wie beim Lesen von Büchern oder bei der Bildschirmarbeit, kann für die Augen sehr anstrengend sein und zu verschiedenen Augenbeschwerden führen.

An diesem Abend erfahren Sie, was Sie Ihren Augen Gutes tun können: Wir entspannen die Augen und aktivieren verschiedene Sehpotentiale als Ausgleich zum intensiven Nah-Sehen. Sie lernen die kleinen Muskeln in den Augen in ihrer Lebendigkeit kennen und führen gemeinsam dazugehörige Übungen durch.

Alle Übungen sind leicht zu erlernen und erfordern wenig Zeitaufwand. Zur Umsetzung erhalten Sie eine Seminarunterlage mit den Übungen.

Da es besser ist, die Übungen ohne Sehhilfen durchzuführen, empfiehlt es sich für Kontaktlinsenträger, eine Brille zu tragen.