WHISPERING SONS (B)

Whispering Sons, das belgische Fünfergespann, bietet eine einzigartige Mischung aus experimentellem und frenetischem Post-Punk. Ihr neues Album “The Great Calm” (2024) überrascht langjährige Fans mit einer weniger düsteren, aber immer noch sehr intensiven Stimmung. Selbst produziert und mit Bert Vliegen als neuen Bassisten an Bord, zeigt das Album eine kreative Weiterentwicklung der Band. Es wurde in vier Wochen aufgenommen, zwei davon im Studio und der Rest auf einer kleinen holländischen Insel, was der Musik eine besondere Energie verleiht. Nach ausverkauften Shows in Deutschland im Frühjahr setzt die Band ihre Tour im Herbst fort, mit Auftritten in Städten wie Frankfurt, Nürnberg, Bremen und natürlich Schorndorf.

Präsentiert von: Musikblog & Visions