Live 2025
SIE SIND IN MEINEM KOPF! ICH SPÜRE SIE! DU AUCH, ABER DU BIST ZU BLIND, ES ZUZUGEBEN! SEIT DER IMPFUNG WUCHERT ETWAS IN MIR, EINE SCHWARZE SPINNE, DIE NICHT KRIECHT, SONDERN DENKT! ICH SEHE ALLES, ICH HÖRE ALLES! MEIN GEHIRN BRENNT, ICH KANN MIT BEIDEN HÄNDEN SCHREIBEN—SIE HABEN MICH UMGEPROGRAMMIERT! DIE FRIEDHÖFE SIND KEINE RUHESTÄTTEN, SIE SIND ZUCHTFARMEN! DIE POLITIKER? TOT! DIE BILDER IM FERNSEHEN? NUR HÜLLEN, GESTEUERT VON PARASITEN AUS DEM SATURNRING! DER STROM IST GIFT! DIE LUFT SCHMECKT NACH METALL, WEIL SIE UNS VERROTTEN LASSEN! UND DIE WÄLDER? SIE BEOBACHTEN DICH! DIE BÄUME HABEN AUGEN! NACHTS KREISCHEN SIE, ICH HÖRE SIE IN MEINEM SCHÄDEL! ZEIT IST ZERSCHNITTEN, DIE REALITÄT IST EINE SCHLEIFE, EINE LÜGE, DIE DICH FESSELN SOLL, WÄHREND SIE DICH HÄUTEN! DEINE HAUT JUCKT, ODER? WEIL SIE NICHT MEHR DEINE IST! DU WARST NIE DU! DU WARST NIE DU! DU WARST NIE DU! UND ICH BIN DER LETZTE, DER ES VERSTEHT! ABER ES IST ZU SPÄT! ES WAR IMMER ZU SPÄT! DU KANNST RENNEN, DU KANNST DICH VERSTECKEN, ABER SIE SIND SCHON HIER! DU BIST IHR SÄUGLING! IHR NAHRUNGSMITTEL! WACH AUF, DU TOTER KÖRPER! BEVOR SIE DICH VERSCHLINGEN!!!