Augsburger Figurentheater "Ritter Rost"

Ein ritterstarkes Puppenspiel. Ritter Rost und ein stinknormales Haustier? Niemals. Auf der Eisernen Burg ist ein Purzelbaum los! Und wie alle Bäume wächst er und wächst und wächst…

Das „Haustier“ wird so groß, dass es bald nicht mehr durch das Burgtor passt! Bis Ritter Rost, Koks und Bö dem geheimnisvollen Wachstum auf die Schliche kommen, haben sie so einiges durchzustehen wie mysteriöse Kuchen-Räubereien oder Pudding-Fußabdrücke in der Weißwäsche.

Das eigene Haustier – ganz klar, dass auch ein heldenhafter Blechritter sich eines Tages diesem Thema stellen muss. Und das tun die Ritter-Rost-Schöpfer Jörg Hilbert und Felix Janosa: wie immer charmant, witzig, bildstark und hochmusikalisch.