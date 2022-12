August Zirner & Spardosen-Terzett

„Diagnose: Jazz“ ist der Titel des musikalisch-literarischen Bühnenprogramms, zu dem sich der Grimme-Preisträger August Zirner („Die Fälscher­“) und das Essener Trio „Spardosen-Terzett“ zusammengefunden haben. Gemeinsam spüren sie den Jazz-Legenden Thelonious Monk, Charles Mingus und Rahsaan Roland Kirk nach. Drei radikale Individualisten und ausgegrenzte Gestalten, die abseits der Bühne nur zu einer gebrochenen, unvollkommenen, disharmonischen Kommunikation fähig waren: autistisch der eine (Monk), blind und krank der andere (Kirk), gewaltig und unersättlich der dritte (Mingus).„Diagnose: Jazz“ gewährt aber auch Einblicke in die Wirklichkeit der 50er Jahre, die von Gewalt, Rassismus und dem Wunsch nach Erlösung geprägt ist. Von diesen teils komischen, teils tragischen Geschichten baut Zirner Brücken zu den „Bright Moments“ des Programms, in denen das musikalische Werk der Künstler in wunderschönen Interpretationen gewürdigt wird. Mit großer Virtuosität und Spielfreude präsentiert das „Spardosen-Terzett“ Klassiker wie „Serenade to a Cuckoo“ (Kirk), „Epistrophy“ (Monk) und „Goodbye Pork Pie Hat“ (Mingus), begleitet von der ausdrucksvoll gespielten Querflöte Zirners.