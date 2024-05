Augustinusweg - Ursprungsweg gehen mit Christoph

Die Freunde des Augustinusweg gehen mit Christoph den Ursprungsweg und laden dazu herzlich ein.

Treffpunkt an der Kirch in Messelhausen. Parkplätze am Sportplatz. Bitte bringt für die Mittagspause eine Brotzeit mit. Christa begrüßt am Sportheim und freut sich, wen wir für das anschleißende Zusammensein etwas mitbringen würdet: z.B. Kuche, Brotaufstrich, Würtchen - dazu natürlich etwas Brot. Getränke und Kaffe wird Christa besorgen.

Bitte meldet Euch bei Christph und Anne an, und sagt. was ihr mitbringt, damit sie planen können.