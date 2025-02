Aula-Konzert 2025

Das Aulakonzert ist das herausragende und umfassende Konzert des Musikvereins Stetten i.R. e.V. Der Name kennzeichnet gleichzeitig den langjährigen Veranstaltungsort, die Aula der Karl-Mauch-Schule Stetten i.R. Seit bereits über 50 Jahren findet es traditionell immer am ersten Märzwochenende des Jahres statt. Seit 2016 findet das "Aula-Konzert" im Bürgerhaus der Gemeinde Kernen in Rommelshausen statt.

Dieses Konzert unserer Orchester ist der große musikalische Höhepunkt im Vereinsjahr. Hierfür wird vom späten Herbst bis über die Wintermonate hinweg fleißig geprobt. Das gemeinsame Probewochenende vor dem Konzert gibt dem bis dahin Geprobten den letzten Schliff und stimmt die Aktiven auf das Konzert ein. Bei dem Konzert zeigen alle Aktiven des Musikverein Stetten i.R., derzeit das Orchester und die Bläserklasse ihr musikalisches Können. Das Repertoire ist unterschiedlicher Art - von konzertanter Blasmusik über Swing und Jazz, bis hin zu Ragtime. Aber auch moderne Stücke aus den Bereichen Musical oder Pop, speziell für Blasorchester arrangiert, werden zur Aufführung gebracht. Dieser glanzvolle musikalische Rahmen bietet uns auch die schöne Gelegenheit verdiente Mitglieder des Musikverein Stetten i.R. e.V. für ihr Wirken und Schaffen zu ehren.

Eine gekonnte Moderation mit Details und interessanten Informationen zu den jeweiligen Stücken bieten dem Publikum einen erweiterten Einblick in die Welt der Musik.

Die Einladung zu unserem alljährlichen Aulakonzert, sowie das entsprechende musikalische Programm, werden von uns frühzeitig hier, sowie im örtlichen Mitteilungsblatt bekannt gegeben.