Aura Dione - Fearless Lovers Tour

Ihre Eltern haben sich auf dem legendären dänischen Musikfestival Roskilde kennengelernt und bereisten mit ihr die ganze Welt – waschechte Hippies eben. Es ist also nicht besonders verwunderlich, dass Aura Dione seit jeher ein besonderes Faible für Musik hat. Aber nicht nur das, auch Charisma und Stimme passen für einen waschechten Popstar. Denn das ist sie. Schon mit ihrem 2009 erschienenen Debüt-Album "Columbine" präsentierte Aura ihr phänomenales Talent als Sängerin, Songwriterin und Texterin und schaffte es, die Spitze der Charts in ganz Europa zu stürmen. Mit der Single "I Will Love You Monday (365)" erreichte sie auch in Deutschland sowohl Platz 1 der Radio Charts, als auch Platz 1 in den Media Control Charts.

Es folgten weitere weltweite Hits wie „Geronimo“ und „Friends“, beide ebenfalls Nr.1 in Deutschland. Insgesamt kann die sympathische Dänin auf 9 Platin und 9 Gold Auszeichnungen in Europa, sowie über 1.500.000 verkaufte Tonträger verweisen, genauso wie unfassbare 147 Woche in den offiziellen deutschen Charts.

Nun meldet sich die dänische Pop-Folk-Ausnahmekünstlerin ihre neue Single „Shania Twain“ eindrucksvoll zurück, die ihren Titel von einer der größten weiblichen Musikikonen der späten 90er-Jahre bezieht. Aura Dione ergreift die Fackel der nächsten Generation der Popmusik und marschiert im Sound der starken Frauen ganz vorn mit.

Sie selbst sagt:“ „Meine neue Musik ist das Ehrlichste und Liebevollste, das ich mit der Welt teilen kann“.

Dies wird sie auch bei ihrer kommenden Tournee unter Beweis stellen. Denn wenn das musikalische Ausnahme-Talent mit dänischen, spanischen, französischen und färöischen Wurzeln loslegt, gerät das Publikum regelrecht in Ekstase. Davon kann man sich bei den fünf Konzerten im Dezember 2019 in Deutschland überzeugen, denn dort wird Aura nicht nur ihre größten Charterfolge wie „Geronimo“ und „I Will Love You Monday“ im Gepäck haben sondern einen tollen Mix aus alten und neuen Songs.

Kartenkauf in der Konzertkasse im Saturn, Kartentelefon 0711 22 11 05 oder www.musiccircus.de.