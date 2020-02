Aurel Mertz: Millennials

Millennials. Ein Gefühl. Eine Generation. Ein Lifestyle. Als Millennial hat Aurel Mertz keine Wahl. Er muss diesen Lifestyle samt all seiner Probleme leben: Von der Absurdität, nicht einmal von den eigenen Haustieren ernst genommen zu werden und warum Freunde mit abstrusen Hobbys wie Heliskiing nicht vor peinlichem Ungeschick beim Dating schützen, erzählt Aurel aus dem modernen Lebensalltag der derzeit viel bestimmenden, aber chronisch überforderten Generation Y.

In Aurels Premierenbühnenprogramm erfahren wir alles über den Millennialentertainer. Zum Beispiel, wie sein Ego in einer Geiselnahme auf Bali gekränkt wurde, warum pinkeln und Ohnmacht eine schlechte Kombination sind und was ihn davon überzeugt hat, dass Fortpflanzung zu einfach geworden ist. Aurel Mertz, der Odysseus der Fettnäpfchen live – im März 2020 auf Tour!