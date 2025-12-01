Aurelia – Harfe und Gesang

Vera Armbruster alias Aurelia erforscht neue Wege auf der Harfe und zeigt, wie vielseitig dieses alte Instrument klingen kann.

Mit ihrer warmen Stimme und ihrem virtuosen Harfenspiel interpretiert sie Jazzstandards, Bossa Nova und Balladen auf einzigartige Weise. Ihre eigenen Kompositionen sind tief berührend und laden das Publikum in einen magischen Klangfluss ein. Aurelia begann bereits mit fünf Jahren Harfe zu spielen und gewann mehrere erste Preise bei „Jugend musiziert“. Sie studierte sowohl Klassik- als auch Jazz/Pop-Harfe in Freiburg, Helsinki und Aalborg. Als Harfenistin und Sängerin bespielte sie Bühnen in 14 Ländern. Aktuell ist sie mit ihrem Debut-Album “Rays of Light” auf Tour.