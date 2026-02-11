Der inklusive Theaterkurs des Bandhaus Theaters geht in die vierte Runde. Nach “Die drei Räuber”, “Kalif Storch” und "Hans im Glück" zeigt die Gruppe, die aus Menschen mit und ohne Handicap besteht, dieses Mal "Aurelias Schatten".

Aurelia hat ihr Leben lang in einem Theater gearbeitet. Allerdings nicht als Schauspielerin – denn dafür ist ihre Stimme viel zu leise –, sondern als Souffleuse. Von ihrem kleinen Bühnenkasten aus hat sie so etliche Jahre lang den Schauspieler*innen den Text eingesagt, wenn diese mal nicht weiter wussten. Doch eines Tages muss das Theater schließen und Aurelia bleibt ganz allein zurück. Wobei, nicht ganz … Ein herrenloser Theaterschatten sucht Zuflucht bei ihr. Und so nimmt sie den Schatten auf, der sich mal besser und mal schlechter mit ihrem eigenen Schatten versteht. Nach und nach kommen immer mehr verloren gegangene Schatten hinzu, denn Aurelia hat ein großes Herz. Als sie dann noch aus ihrer Wohnung geworfen wird, wissen die Schatten, was zu tun ist.

Wir bitten um Anmeldung unter: info@bandhaus-theater.de oder 07191 933 333 5.

Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten.