AURI: A Trail Of Candles & Beginnings

In den flüchtigen Momenten zwischen dem Zustand des Wachseins und dem Erreichen der Tore der Traumwelt liegt ein Grenzland, aus dem die Stimmungs-Musik uralter Erzählungen kommt – das himmlische Zusammenspiel dreier kreativer Seelen, bekannt als AURI.

Ursprünglich 2011 aus der besonderen Verbindung von Johanna Kurkela, Tuomas Holopainen und Troy Donockley geboren, wurde AURI erst 2018 der Welt vorgestellt. Nun ergänzt durch die dynamischen Percussion-Talente von Kai Hahto, erschafft das Trio fantastische Welten, die ganz ihnen gehören.

Bestehend aus Tuomas’ Tasteninstrumenten und unendlicher Fantasie, Troy’s Arsenal an Flöten, anderen Folk-Instrumenten und seinem magischen Touch sowie Kurkelas jugendlicher und zarter Stimme voller kindlichem Staunen – zerbrechlich und hauchzart, aber dennoch kraftvoll und über Worte hinaus bewegend – fängt der Fluss von AURI’s himmlischer, erhebender Stimmungs-Musik von den ersten Noten an ein und lässt nicht mehr los.

Für ihre Hauptmitglieder ist AURI ein kreativer Ausweg, der sich von den Vorurteilen und Erwartungen ihrer anderen Bands und deren jeweiligem Publikum befreit. Angelegt in keltischer Folklore und cineastischem Pop, doch nicht an ein bestimmtes Genre gebunden, ist AURI eine Musik, die allein mit Worten nicht beschrieben werden kann. Nein, das gleichberechtigte Werk der verzauberten Drei bewegt sich auf einer völlig eigenen Bahn, frei von allen Erwartungen außer ihren eigenen. Dies ist eine Art Musik, die direkt auf die Emotionen wirkt.

Umarme die atmosphärischen Klangbilder fantastischer Täler anderer Märchendimensionen und längst vergangener Lagerfeuer-Barden.

Verweile einen Augenblick in Schatzkammern von Traumlandschaften und Überlegungen, die alltägliche Dinge in überirdische Wunder verwandeln.

Fühle dich eingeladen, unendliche Abenteuer auf langen, unbetretenen Wegen und nie befahrenen Schiffen zu erleben.

Wie eingefroren in der Zeit wirst du gefesselt sein von herzzerreißenden Abschiedsgrüßen an die, die uns lieb sind. Höre die sanften Worte, die diejenigen stärken, die sich unzulänglich fühlen, und die anderen, die den Tod fürchten, Zuversicht schenken.

AURI’s sind die Schlüssel zu einer Dimension des Staunens, die sonst niemand sieht. Nur sie können die mystischen Klanglandschaften und ätherischen Gesänge bieten.

Ihnen gehören die magischen Kräfte, die die härtesten Herzen schmelzen und gestandene Männer zum Weinen bringen können. AURI lädt den Zuhörer zu Reisen ein, die keine andere Band bieten kann.

Komm, mein Liebster – jetzt ist es ruhig genug, um zu gehen.