Aurora Trio - Matinee

Das TRIO AURORA besteht aus den Musikern Ilonka Heilingloh, Klavier, Friederike Kienle, Violoncello, Dominik Keller, Klarinette.

Alle drei Musiker blicken auf eine lange internationale Karriere als Solisten und Kammermusiker zurück: Ilonka Heilingloh studierte in Würzburg und Karlsruhe Klavier und Liedbegleitung, trat international als Solistin auf und ist seit 2016 Pianistin des renommierten Bamberger Klaviertrios. Friederike Kienle studierte in Hannover, Mailand und Trossingen, lebte von 2007-2017 in Sapporo, Japan, wo sie an der Hokkaido University of Education die Celloklasse leitete; sie trat international bei renommierten Festivals wie dem Tokyo Spring Festival und dem Tanglewood Music Festival auf. Dominik Keller studierte in Frankfurt und Saarbrücken. Er spielt in vielen Ensembles und Orchestern und ist gefragter Pädagoge im Stuttgarter Raum. Mit dem von ihm gegründeten Domus-Bläserquintett trat er merhfach im Rundfunk und Fernsehen auf.Am 8.Juli spielt das Trio Aurora die beiden berühmtesten Werke für Klarinettentrio, das Beethoven Trio Op.11 und das Brahms-Trio Op.114. Es bietet allen drei Musikern maximale klangliche Entfaltungsmöglichkeiten und verlangt hohes technisches Können. Freuen Sie sich auf einen musikalischen Höhepunkt!