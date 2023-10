Aus 3-Berge-Cup wird Stadtwerke - Läuft bei dir

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall, der TSV Gaildorf, der SC Bibersfeld, der TSV Michelfeld und der TTC Gnadental laden im Jahr 2023 zum besonderen und familiären Event „Stadtwerke - Läuft bei dir“ ein.

Die Laufveranstaltung ist die Nachfolgerin des bekannten und beliebten Stadtwerke-3-Berge-Cups.

Zwei Läufe sind bereits vorbei. Am 05. November startet der letzte Lauf in Bibersfeld. Egal ob Läufer oder Walker: Es gibt für jeden Leistungsanspruch die passende Strecke und das passende Tempo. Urkunden mit der persönlichen Zeit können bequem über das vorhandene Druckterminal oder im Anschluss im Internet ausgedruckt werden. Eine Siegerehrung findet am jeweiligen Lauftag statt.

Damit das Event zum Familienevent wird, können auch die jüngeren Sportlerinnen und Sportler daran teilnehmen Die Streckenlänge variiert von Event zu Event je nach Altersklasse. Jeder Sportler erhält direkt nach dem Lauf eine Sieger-Medaille sowie eine persönliche Urkunde.

Auch das Team-Event kommt 2023 nicht zu kurz. Das Team mit den meist gelaufenen Kilometer, egal in welcher Kategorie, darf sich über einen Preis nach den drei Läufen freuen.

Der dritte Lauf findet an folgendem Tag statt:

05.11.2023: Bibersfelder Herbstlauf (SC Bibersfeld)

Informationen zu den Laufstrecken und den Streckenprofilen sind bereits jetzt auf der Internetseite der Stadtwerke Schwäbisch Hall zu finden. So kann vorab auf den Strecken trainiert werden. Parkplätze an den Veranstaltungstagen stehen in unmittelbarer Nähe zum Start- und Zielbereich zur Verfügung. In den Hallen finden die Teilnehmer zudem ausreichend Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Eine Gepäckaufbewahrung kann aus Haftungsgründen nicht angeboten werden. Für das leibliche Wohl rund um die Strecken ist wie immer bestens gesorgt.

Weitere Informationen zu den Laufstrecken sowie das Online-Anmeldeformular gibt es unter www.stadtwerke-hall.de/laeuft-bei-dir.