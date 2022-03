Seit Jahrtausenden rühren die Menschen Pasten und Cremes an. Die Natur bietet eine Vielfalt an gesunden, oft sogar essbaren Zutaten dafür. Wir wollen eine Handcreme, Duschgel, Lippenbalsam und Badepflege selbst zubereiten und wissen genau, was drin ist.

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.