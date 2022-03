Digitale Schnitzeljagd - Wie vielfältig Demokratie vor Ort aussehen kann!

Auf der Tour durch Crailsheim werdet ihr an Orten vorbeikommen, die etwas mit Demokratie zu tun haben.

Was ist eigentlich Politik? Und was hat das mit mir zu tun? Der Habibi-Actionbound behandelt spielerisch und niederschwellig, wie viel Alltägliches mit Politik zu tun hat, was Demokratie auch im Kleinen bedeutet und wie Jugendliche sich für ihre Interessen einsetzen können.

In diesem Bound geht es darum, dass ihr Orte findet, Quizfragen beantwortet und vor allem eure Meinung zu Crailsheim sagt.

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.