Form und Farbe vielstimmig umsetzen - Graffiti-Workshop

Form und Farbe - hierum geht es bei unserem Graffiti-Workshop. Mit Hilfe des Buchs "Graffiti School" des Stuttgarter Graffiti-Künstlers Christoph "Jeroo" Ganter werden wichtige Elemente und Techniken des klassischen New York Graffiti Writing vermittelt und durch etwas Geschichtsunterricht über die Anfänge im New York der 70er Jahre ergänzt. Schließlich soll jeder seinen eigenen Style entwickeln und in kleinen Gruppen-Crews an insgesamt zwei Flächen im Areal Volksfestplatz in Form und Farbe umsetzen. Die Flächen werden freundlicherweise von den Stadtwerken Crailsheim zur Verfügung gestellt. Mit dem STYLEFILE-Mailorder für Streetwear-Sneaker-Graffiti haben wir einen namhaften Sponsor an Bord und freuen uns über diesen tollen Support mit einem Überraschungsstarter-Set für jede*n Teilnehmer*in.

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.