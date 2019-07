Für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Schon zum elften Mal findet in der Städtischen Galerie der Wettbewerb „Linolschnitt heute“ statt.

Eine Jury wählt dabei aus über 500 Einreichungen die besten Werke für die Ausstellung aus. Bei unserem Workshop seid Ihr die Jury und sucht gemeinsam nach Begründungen, warum Ihr ein bestimmtes Werk besonders gut findet.

Nachdem wir die Linolschnitte in der Ausstellung betrachtet haben werden wir uns mit einer besonderen Linolschnitt-Technik beschäftigen – mit der „verlorenen Platte“. Aber wie kann eine Platte verloren gehen? Zunächst wird ein Porträtfoto von jedem gemacht, das dann auf unsere Linolplatte gezaubert wird. Dann gestalten wir spielerisch einen mehrfarbigen Druck. Im Hochdruck-Verfahren wird immer das abgedruckt, was von der Platte übrig ist. Je mehr Du ausschneidest, desto weniger bleibt zum Drucken. Die Platte geht dabei Schritt für Schritt „verloren“, gewonnen wird dabei ein Porträt, das Dir wie aus dem Gesicht geschnitten sein wird und in vielen bunten Farben erstrahlt!