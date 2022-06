Aus dem Leben einer Strickjacke

1945 findet die 14-jährige Elfriede eine Strickjacke auf einem Feld bei Bad Waldsee. Elfriede nimmt die Jacke mit nach Hause, trennt sie auf und strickt sich aus der Wolle eine neue Jacke. In den folgenden fünf Geschichten wird der Lebenslauf dieser Strickjacke rückwärts erzählt. Die Reise dieser Strickjacke führt in die Zeit der französischen Besatzung in Oberschwaben, in eine Nähfabrik in Reims, in die Tiefen der Esslinger Wollfabrik Merkel&Kienlin und auf eine Schaffarm in den Weiten Neuseelands.

Mit: Brigitte Egelhaaf, Andrea Fortanier, Änne Maile, Kathrin Koller, Tatjana Hoffmann, Gabriele Roth, Christina Sautter, Antonia Trautwein, Petra Zimmermann-Reiner, Thomas Fortanier, Andreas Hutter, Rainer Oehms, André Oßmann

Künstlerische Leitung: Marion Jeiter

Musik: Felix Jeiter