Aus dem Nichts

Katjas Welt bricht zusammen, als ihr Mann Nuri und ihr Sohn Rocco bei einem Bombenanschlag umkom- men. Katja ist vom Schmerz wie betäubt. Niemand kann ihr in dieser Situation helfen. Die folgenden Tage übersteht sie nur unter Tränen und Drogen. Ih- ren Liebsten in den Tod zu folgen, darum kreisen ihre Gedanken. Doch dann verhaftet die Polizei das Neo- nazi-Paar Edda und André Möller. Beide werden durch Beweise schwer belastet. In dem Prozess ver- tritt Nuris bester Freund, der Anwalt Danilo, Katja als Nebenklägerin der viel Kraft abverlangt wird. Doch Verteidiger Haberbeck gelingt es, geschickt, Zweifel zu säen – die Beweise sind nicht so eindeutig, wie zunächst gedacht. Schliesslich muss das Gericht die Angeklagten freisprechen. Doch ohne Gerechtigkeit wird Katja niemals Frieden finden…

Drama Deutschland, Frankreich 2016 | Regie: Fatih Akin | Mit: Diane Kruger Dennis Moschitto, Ulrich Tukur u.a. | Länge: 106 Min. | FSK: ab 12 Jahre | FBW: Prädikat besonders wertvoll