Aus dem Rahmen fallen

Dokumentarfilm über die Essstörung Binge-Eating von Waage e.V. – Fachzentrum für Essstörungen in Hamburg, Regie: Lena Kupatz.

In diesem Dokumentarfilm geht es um die persönliche Reise von drei Menschen, die von der wenig bekannten Essstörung Binge-Eating betroffen sind. Wir erfahren von ihren individuellen Geschichten, der eigenen Erkenntnis und dem Gefühl, aus dem gesellschaftlich vorgegebenen Rahmen zu fallen und von ihrem Mut und dem Weg, sich Hilfe zu holen. Ein berührender Film, der eine wenig bekannte Essstörung sichtbar macht und voller mutmachender Botschaften steckt.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Gesprächsrunde mit Vertretern des Bezirksklinikums Ansbach, von „Strohhalm“, der Beratungsstelle für Betroffene mit Ess-Störungen und deren Angehörige am Landratsamt Ansbach und Waage e.V., dem Fachzentrum für Essstörungen in Hamburg statt. Die Besucher des Forums Ess-Störungen sind herzlich eingeladen, sich mit den Fachexpertinnen und Fachexperten zum Thema und ihren Fragen auszutauschen.

Veranstalter: Beratungsstelle „Strohhalm“ am Landratsamt Ansbach, Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Bezirksklinikum Ansbach, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.