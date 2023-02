Giant Sand (US) – supp: Xixa-Acoustic (US)

Eigentlich wohnt Gelb in Europa und gibt quasi Hauskonzerte in seinem Salon. Ok, ist etwas übertrieben, aber irgendwie stimmt es auch wieder. Wer alles schon bei Giant Sand mitgespielt hat, bringt wohl nicht mal mehr er selbst zusammen. Vielleicht hunderte – nur einer war immer dabei. Diesmal spielt er wieder im Trio auf.

1980 gründet Gelb in Tucson, Arizona mit dem in Ost-Berlin geborenen Gitarristen Rainer Ptacek (R.I.P.) und dem Bassisten Dave Seeger die Band Giant Sandworms, die in den folgenden Jahren zur Mutter(!) einer ganzen Reihe von Desert Rock-Bands wurde: Naked Prey, Meat Puppets, Green On Red, Calexico, um nur einige zu nennen. Daraus wächst auch Giant Sand mit dem späteren Calexico-Schlagzeuger John Convertino und -Bassisten Joey Burns. Bis 2002 bildete das Trio den Kern der Band.

Zur stattlichen Sammlung von 60 Platten kommen ständig neue hinzu. Die Kult-Band mit der einzigartigen Mischung aus Dusty Alt-Folk, Desert Rock & Jazzy Lounge Piano wird auch schon 40! Langweilig wird es Gelb jedenfalls nie; er lässt sich treiben, während sein Publikum andächtig seiner markanten Stimme und seinen schrägen Improvisationen lauscht, den gewohnt ungewöhnlichen Songs und Sounds. Wie immer bei Howe Gelb machen wir uns auf die unerhörtesten Überraschungen gefasst und freuen uns nach dem vom Winde hierher verwehten Saharasand auf einen gigantischen Wüstenabend. Egal in welcher Formation: Geil wird es mit Freund Gelb immer. Garantido!

Xixa sind psychedelisch, spielen Cumbia und vor allem Rock ’n’ Roll. Ihre Musik ist in einer südamerikanischen Vergangenheit verwurzelt und in der lebhaft-legendären Indie-Szene ihrer Heimatstadt Tucson. “Genesis” ist Xixas zweites Album und sie spielen es nun in einer Akustikversion. Auf diesem befasst sich die Band noch tiefer mit ihrer Bewunderung für den Chicha – sie packen ihn aus, veredeln ihn und geben ihm eine Stimme des ursprünglichen Instinkts. Produziert wurde es von Brian Lopez und Gabriel Sullivan direkt im eigenen Dust and Stone Studio in Tucson, Arizona.