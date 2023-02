Mànran (Scotland)

Was Mànran so außergewöhnlich macht, ist die Verschmelzung der schottischen Kultur mit der Moderne. So treffen Dudelsackklänge auf gälischen Gesang und ein Feuerwerk an Rhythmus. Im Fokus stehen die Stimmen von Kim Carnie und Ewen Henderson und das weltweit einzigartige Duett zwischen irischen Uilléan und schottischen Bagpipes. Es ist teuflisch schwer, zwei Dudelsäcke mit zwei verschiedenen Tonlagen stimmig zu spielen. Das schafft einen Klang, den keine andere Band als Bläsersatz zu bieten hat. Gesungen wird sowohl gälisch als auch englisch, wobei sich das berühmte Zünglein an der Waage eher in Richtung gälisch neigt. Auch wenn es um das Austarieren von Rock und Tradition geht, bleibt es in der goldenen Mitte schweben. Die Künstler sind Meister, wenn es um eine feine Balance von Pipes, Fiddle, Akkordeon mit Schlagzeug, Gitarre und E-Bass geht.

Nach vier Alben und etlichen Singles hat sich Mànran als eine der Bands etabliert, die zum Fundament der schottischen und irischen Musikszene gehören. Produziert wird sie von Colum Malcolm (Simple Minds, Wet Wet Wet und Runrig) und der schottischen Folklegende Phil Cunningham. Die Band hat auch schon etliche Auszeichnungen wie z.B.: International Artist of the Year, Australian Celtic Music Awards, Scots and Gaelic Award, Creative Scotland Awards, Album of the Year & Gaelic Singer of the Year erhalten.

Mànran fegt wie ein Sturm über ihr Publikum. Das hat ihnen den Ruf eingebracht, eine der besten Celtic Rock Bands weltweit zu sein. Die schottische Tageszeitung Daily Record: “If you want a party, call Mànran!” – Dem ist nichts hinzuzufügen.