CRIME – supp. Gallery of me

CRIME steht für geile, unverwechselbare Riffs, Melodien zum Niederknien und alle Songtexte ihrer neuen CD „Master of Illusion“ wurden von ihrem neuen Sänger Francis Soto geschrieben. Gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern Matze Ehrhardt (Gitarre), Achim Aubele (Bass), Alex P. Meli (Drums) und Gunter Kierstein (Keyboards) lassen die passionierten Musiker die Band wieder aufleben.

Sie wurde in den guten alten 90’er Jahren gegründet und hatte damals zwei CDs am Start, von denen über 5000 Exemplare verkauft wurden, in Deutschland, jedoch auch im Ausland bis hin zu einer treuen Fangemeinde in Japan. Wer die beiden CDs „Hard Times“ und „No Cure“ noch kennt, wird die neuen Songs lieben. Wer die Klassiker nicht kennt, kann sich auf brettharte Hard Rock Songs mit feinen Melodien und unverwechselbaren Vocals freuen.

Die Band hat die letzten zwei Jahre genutzt um neue Songs zu schreiben, die besten zwölf sind auf der neuen Scheibe gelandet. Für den fetten Mix und das Mastering ist das renommierte Proton Studio von Matthias Fischer verantwortlich, welches bereits mit internationalen Größen wie Michael Schenker, Samsas Traum und dem YouTube-Star Luca Stricagnoli zusammengearbeitet hat.

CRIME Songs folgen einer einfachen Formel: „Beat & Riffs definieren den Groove und schaffen Raum für mitreißende Melodien und Vocals“. Die Umsetzung dieser Philosophie perfektionieren die Musiker und sorgen so für unverwechselbare, einzigartige Rock- und Metal-Hymnen, jedoch auch Songs fürs Herz – immer mit viel Leidenschaft und handwerklicher Kunst werden zelebriert – ein Fest!

Gallery of me, das sind Bini, Moe, Torben und Chris. Seit 2020 arbeiten die vier Bandmitglieder in Kaufbeuren an ihrem ersten Album. Dabei beschränken sie sich nicht auf eine Sprache oder ein Genre. Die Songs kommen, wie sie kommen müssen – manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch, manchmal sphärisch oder punkig, manchmal auch poppig – jedoch immer konsequent rockig.