Andy Irvine (Irl)

Er ist eine der einflussreichsten Triebkräfte der neueren irischen Folk-Szene und hat sich hauptsächlich als Mandolinen- und Mandolaspieler einen großen Namen gemacht. Irvine gilt als ideenreicher Arrangeur, der es versteht, traditionelles Material auf neue, frische Art zuzubereiten und ist ein ausgezeichneter Komponist mit ganz besonderen rhythmischen Fähigkeiten. Außerdem stellt er seine instrumentale Vielfalt an der Bouzouki, der Drehleier und der Mundharmonika unter Beweis.

Der mittlerweile 80 Jahre alte Musiker, der durch die Musik von Woody Guthrie für den Folk gewonnen wurde, gründete im Laufe seiner Karriere so legendäre Folkbands wie Sweeney’s Men, Planxty, Mozaik und Usher’s Island und spielte u.a. einige Zeit bei De Danann.

Andy Irvine – ein Leben als Folksänger – Never tired of the Road: Im Zeitalter von High-Tech und Materialismus sind seine Konzerte besonders beeindruckend. Seine Lieder sind Geschichten von politisch Verfolgten, Emigranten, Helden der Arbeiterklasse und seinen Erfahrungen als fahrender Sänger, der fast auf der ganzen Welt gesungen hat. 2018 erhielt er von RTE Radio den Preis für sein Lebenswerk und Donal Lunny hielt die Laudatio.

Nun kommt er endlich mal wieder in die Rätsche, wo er über die Jahrzehnte immer gern gesehener und gehörter Gast war.