Aus der Krise lernen

Die stationäre und ambulante Pflege in Deutschland wird nach wie vor zu einem großen Teil von Frauen verantwortet und umgesetzt. Die Corona Pandemie stellt sie vor komplexe Herausforderungen. Prof. Dr. Astrid Elsbernd erläutert basierend auf Ergebnissen einer qualitativ und quantitativ angelegten Forschungsarbeit, welche neuen aber auch bereits vor der Corona Pandemie existierenden Problemlagen bewältigt werden müssen. Dabei sollen die unterschiedlichen Perspektiven von Betroffenen und ihren Angehörigen, den Mitarbeitenden und den Führungspersonen in ihrer Komplexität herausgearbeitet werden, Wertediskurse eröffnet und diejenigen Themen identifizieren werden, die von den Einrichtungen der Langzeitpflege konsequent bearbeitet und darüber hinaus gesellschaftspolitisch neu geordnet und gestaltet werden müssen. Dabei werden auch Einblicke in die neuen Studiengänge „Pflege" an der Hochschule Esslingen in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen gegeben.

Fr, 18. März 2022 | 19:00 bis 20:45 Uhr Senatssaal der Hochschule Esslingen Kanalstraße 33 | 73728 Esslingen

Die Veranstaltung wird ggf. via Webex angeboten nach Anmeldung

Kostenfrei

Anmeldung erforderlich: gleichstellungsbeauftragte@hs-esslingen.de ocer direkt unter: https://www.hs-esslingen.de/index.php?id=14965

Veranstalterin: Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Esslingen