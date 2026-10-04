Aus der Mitte entspringt ein Hit

Songs, die ganze Generationen prägen, die unser Leben begleiten oder die sogar gesellschaftliche Debatten auslösen – wir alle kennen sie.

Die Kraft und Energie der Texte können gesellschaftspolitisch wie emotional umrühren, ins Schwarze treffen. Aber wie machen das die Künstler*innen? Was ist die erste Ingredienz für einen Song, die Musik oder der Text? Wie dichten Musiker in ihren verschiedenen Genres, was beeinflusst sie, wo finden sie ihre Inhalte und wie drücken sie sie sprachlich aus? Und wie finden diese Songs dann auf die Bühne, werden Text und Musik durch die Performance nochmals anders gewichtet, werden die Songs erst auf der Bühne wirklich reell?

Maurice Summen, Autor und Label-Betreiber (staatsakt), Songwriter, Komponist (Die Türen) und Produzent, stellt diese und noch ganz andere Fragen an die Musikerin, Songtexterin und Autorin Christiane Rösinger (The Joy of Ageing, Sont Of L. and Hate) und an die deutsch-kurdische Rapperin, Schauspielerin und antirassistischen Aktivistin Ebow (Canê, FC Chaya, Die Carolin Kebekus Show) sowie an den Frontsänger und Gründer von Tocotronic, Dirk von Lowtzow.

Doch nicht nur im Gespräch gewähren wir Einblick ins Songwriting und den kreativen Prozess, sondern erleben auch gemeinsam, was daraus entsteht: Die Musiker*innen performen ausgewählte Songs auch live auf der Bühne.