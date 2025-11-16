„Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben.“

Diese bewundernden Worte aus dem berufenen Mund von Johannes Brahms galten seinem Freund Antonín Dvoák, dessen „Neunte“ zu den bekanntesten und beliebtesten Sinfonien überhaupt gehört – und natürlich steckt gerade sie voller Ideen und Einfälle. Das ist kein Wunder, denn sie verarbeitet ja in gewisser Weise Anregungen aus zwei Welten – jedenfalls hört man die böhmische Heimat des Komponisten ebenso heraus wie die musikalischen Eindrücke „aus der Neuen Welt“, in der Dvoák sich zum Zeitpunkt der Komposition befand:

Auch Serge Rachmaninow brach nach Amerika auf, aber für ihn war es kein Karrieresprung, sondern ein unfreiwilliges Exil in der Folge der russischen Revolution. Sein hochvirtuoses zweites Klavierkonzert, das wir mit dem fantastischen Rachmaninow-Spezialisten Bernd Glemser spielen dürfen, ist sein bekanntestes Werk und zu Recht eines der meistgespielten Klavierkonzerte überhaupt. „Es ist voller Poesie, Schönheit, Wärme; wunderbar orchestriert und von gesunder, mitreißender schöpferischer Kraft“, schrieb die zeitgenössische Presse begeistert.

Unseren Abend eröffnen wir mit der Ouvertüre zur Oper „Raphael“ aus der Feder von Rachmaninows Lehrer Anton Arensky. Dieses hierzulande fast nie zu hörende Werk lohnt unbedingt ein Kennenlernen; die Oper entstand im gleichen Jahr wie Dvoáks 9. Sinfonie und wagt sich mit ihrem Thema, dem Leben des italienischen Malers Raffael, ebenfalls in eine völlig andere Welt, dieses Mal aber nicht in eine „neue“, sondern in die vergangene Welt der italienischen Hochrenaissance.