" AUS DER STILLE " - Jutta Peikert / Karsten Wieprich

Jutta Peikert und Karsten Wieprich

Bei Jutta Peikert verwandelt sich Ton in die Stille figürlicher Geschichten und Mythen: beispielsweise den Mythos einer die Welt tragenden Schildkröte. Sich entfaltende Vegetation, immer aufs Neue aus der Stille sich ereignendes Wachstum: rissig, spröde, schmiegsam, vielfältig.

So auch bei den dargestellten Menschengruppen: beschädigtes, verletztes Leben erhält aus der Stille der Geborgenheit Heilung - gestraucheltes Leben richtet sich wieder auf und Stille geht über in Freude und Tanz.

Bei Karsten Wieprich ist die Verwandlung in der Stille graphisch - symbolisch gefasst. Auch er greift gelegentlich auf erzählerische Vorlagen zurück.

Der in den Brunnen verbannte Josef (zu Thomas Mann: „Josef und seine Brüder“) erfährt dort, in menschlicher Einsamkeit und Stille, Verwandlung in einen neuen Lebensabschnitt hinein.

Karsten Wieprichs Bilder entziehen sich der oberflächlichen Betrachtung, seine Bilder sind "Organismen eigenen Rechts" (Harald Möhring, Kunsthistoriker). Hinter dem komponierten Bildaufbau steht eine Lebensaussage die tiefer geht als Worte, eine Suche nach der wahren Stille, dem absoluten Sein.