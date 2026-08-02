Aus erster Quelle – 200 Jahre Kurbad

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagestellt die Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim ihren neuen Band vor.

Eine fast schon mythische Geschichte: Am Morgen des 13. Oktober 1826 weidete der Schäfer des Johanniterhofs, Franz Gehrig, seine Herde am Ufer der Tauber. Da bemerkte er, wie die Tiere sich um ein Rinnsal drängten und das salzhaltige Wasser gierig schlürften. Noch am selben Tag wurden Proben entnommen und in der Folge das Wasser ganz amtlich als heilkräftig eingestuft. Damit nahm der allmähliche Aufschwung (Bad) Mergentheims zur Kurstadt und zum staatlich anerkannten Heilbad seinen Anfang.

Der neue Band der Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim gibt Einblick in die Entwicklung von Stadt und Kurbad in den letzten 200 Jahren – eine lockere Sammlung von besonderen, kuriosen, beispielhaften Darstellungen zur Kur und Reha.Bei der Buchvorstellung im Kulturforum werden zwei Jahrhunderte Kurgeschichte lebendig. Und beim anschließenden Empfang dürfen natürlich eigene Kurort-Anekdoten ausgetauscht werden. Keine Sorge übrigens: Statt Heilwasser wird Wein ausgeschenkt …

In Kooperation mit der Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim e.V.