"Aus gutem Grund auf gutem Boden"

Hof- und Feldführung zum Anbau von Heil- und Duftrosen.

Gesunde Pflanzen gibt es nur auf einem gesunden, lebendigen und „garen” Boden. Erst recht, wenn man es mit einer solch anspruchsvollen Kulturpflanze wie der Rose zu tun hat. Wie jeder einen solchen Boden entwickeln und pflegen kann, vermittelt der Bio-Bauer Reinhold Schneider vom Rosenhof Taubertal mit dem Wissen aus rund 30 Jahren Berufserfahrung. in der zweistündigen Hof- und Feldführung am 19. Oktober lernen Interessierte ab 15:00 Uhr, was den Rosenanbau nach Demeter-Richtlinien ausmacht und welche qualitativen Vorteile dies mit sich bringt.

Ohne Anmeldung.

Treffpunkt: Schafgärtenweg 1, Creglingen

Infos unter Tel. 07933 869