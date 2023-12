Aus Haller Welt: Bulgarien

Trotz seiner geografischen Nähe ist Bulgarien vielen Deutschen wenig bekannt. An diesem Abend wollen wir fernab von Klischees einen authentischen Blick auf Bulgarien werfen.

Gyokben Araplaoglu wird nicht nur ihr Heimatland vorstellen, sondern auch von ihren Erfahrungen in der neuen Heimat Schwäbisch Hall berichten. Dabei gibt sie einen persönlichen Einblick in die bulgarische Kultur und das Leben in Bulgarien. Sie berichtet von ihren Erfahrungen mit der deutschen Sprache und Kultur und dem Leben als Bulgarin in Schwäbisch Hall. Bulgarische Snacks ergänzen den Abend.