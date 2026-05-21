Aus voller Kehle - Band-Special | OPEN AIR

„Aus voller Kehle für die Seele – Das Bandspecial“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen und schon immer einmal von einer Live-Band begleitet werden wollten.

Eingeladen sind ausdrücklich alle: jene, die glauben, gar nicht singen zu können, ebenso wie diejenigen, die es ein wenig oder sehr gerne tun. Gesungen wird ohne Noten, die Texte werden auf eine Leinwand projiziert.

Begleitet wird dieser besondere Mitsingabend von „Unsre kleine Band“, die ein Programm aus den Liedwünschen des Publikums spielt: Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte, fiese Schlager sowie NDW- und Sommerhits. Alle vier Musiker singen selbst mit voller Energie auf der Bühne und sorgen für ein Feuerwerk der guten Laune, das unmittelbar ansteckt und einen großen spontanen Chor mit sattem Sound entstehen lässt.

Patrick Bopp, alias Memphis (u. a. Füenf), führt als musikalischer Moderator durch den Abend: Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen an und begleitet vom Klavier aus. Mitwirkende sind außerdem Dirk Blümlein (Bass), Jens Kouros (Gitarre) und Till Müller-Kray (Schlagzeug). Im Mittelpunkt stehen die Freude am gemeinsamen Tun, am Experimentieren und an der Verbindung untereinander.