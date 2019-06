Vom Wünschen

Was würdest du dir wünschen, wenn du jeden Wunsch frei hättest?.

Über diese Frage haben im laufenden Schuljahr 18 theaterbegeisterte Fünft- und Sechstklässler nachgedacht.

In der gemeinsamen Theater-AG haben sich dieses Jahr zum zweiten Mal Kinder aus dem Staufer-Gymnasium und der Comeniusschule Waiblingen zusammengefunden. Das Ziel lautete dieses Mal, gemeinsam mit Franziska Gawehn (Lehrerin am Staufer-Gymnasium) und Daniela Traballano (Lehrerin an der Comeniusschule) aus dem Grimmschen Märchen „Der Fischer und seine Frau“ ein ganz eigenes Theaterstück zu entwickeln. Die Wünsche der beteiligten Kinder und die der immer gierigeren und grenzenloseren Frau des Fischers haben sich nach und nach zu einer Collage verflochten, die sie stolz im Kulturhaus Schwanen dem Publikum präsentieren.