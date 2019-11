Singen Für Alle

× Erweitern Patrick Bopp

Alle sind eingeladen, alle willkommen.

Jene, die glauben, dass sie gar nicht singen können, die, die glauben, es ein wenig zu können - und auch diejenigen, die es können. "Aus voller Kehle für die Seele" ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Emotionalen und auch die Lust am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf die Leinwand projiziert.

Berührtwerden von dem, was da passiert und schauen, wie es sich anfühlt, mit vielen anderen zusammen zu singen. Einfach so, mit Patrick Bopp alias "Memphis" von der VocalComedyTruppe "Die Füenf" als musikalischem Moderator am Klavier.

Es wird gesungen was sich singen lässt, Rock- und Popsongs, Couplets aus den 20ern, Schlager, alles ist möglich. Eben das ganze musikalische Spektrum, das sich singen lässt, inclusive Volksliedern, Kinderliedern, Rap, Ska und Jodler. Jeder kann Vorschläge machen, die, wenn möglich, sofort umgesetzt oder auch für das nächste Mal vorbereitet werden.