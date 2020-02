× Erweitern Patrick Bopp

Aus voller Kehle für die Seele. 5 JAHRE! Laudate Patrickum.

Nach 5 Jahren und geschätzt 10.000 singenden und swingenden und nicht zuletzt lachenden Besuchern reiben wir uns die Augen und sagen: kaum zu glauben. Was als unbekannte Keimzelle desintegrierten Singens begann, hat uns schier das Haus eingerannt. An unserem schönen Haus mag das zwar auch liegen (pro domo…), noch sicherer aber liegt hier der Grund beim Maestro! Ohne Bopp kein Hopp. Ohne Patrick kein Hattrick!

Singen für Alle gibt es inzwischen an vielen Orten, und der eine oder andere Chor hat sich auf diesem Weg verjüngen, vermehren oder jedenfalls verlustieren können. Trotz meist evangelischen Hintergrunds. Doch einen solcherart, einen patrickschen, ungebügelt musikalischen, professionell lockernden Tausendsassa gibt es „vorne“ eben nur einmal. Und auch ein solch gefiedertes Schwanenpublikum! Die „Zelle“ erwies sich als exzellent!!

Auf geht’s zu neuen ufernden wie ausufernden Gesängen! Alle sind eingeladen, alle willkommen! Jene, die glauben, dass sie gar nicht singen können, die, die glauben, es ein wenig zu können - und auch diejenigen, die es können. "Aus voller Kehle für die Seele" ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Emotionalen und auch die Lust am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf die Leinwand projiziert.